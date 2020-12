Georgii Kravchenko consigue clasificarse para la final a costa de Vladyslav Orlov

Georgii Kravchenko, ucraniano y cabeza de serie número 6, venció en las semifinales del torneo de Antalya por 6-1 y 6-2 al tenista ucraniano Vladyslav Orlov, número 369 de la ATP y cabeza de serie número 3. Con este resultado, podremos seguir viendo al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Antalya, la final.

Orlov no pudo quebrar el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que Kravchenko, por su parte, lo logró 4 veces. Asimismo, Kravchenko logró un 47% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 69% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su rival fue de un 71%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 47% de los puntos al saque.

Durante la final Kravchenko jugará contra el tenista británico Billy Harris.

En el torneo de Antalya (ITF Turkey F25) participan un total de 70 tenistas. Además, se lleva a cabo desde el 20 al 27 de diciembre sobre tierra batida exterior.