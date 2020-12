El Barça ya tiene planes para Heurtel: mandarle fuera de España o al equipo B

La situación de Thomas Heurtel en el Barça Basket se ha enfriado después de la polémica que protagonizó el club esta semana, no permitiendo al jugador volver a Barcelona con el resto de la plantilla al descubrir que estaba negociando con el Real Madrid a espaldas de los azulgranas. Han pasado los días y no se ha sabido más del tema, después de que el Barça diese su versión, aunque los culés tienen claro qué harán con el francés.

Como tenían planeado antes de la polémica, facilitarán la salida de Heurtel ya que no entra en los planes de Jasikevicius, y según informa Eurohoops, si no se dan las condiciones que quieren, tienen un plan 'B'.

La secretaría técnica busca una destino para el base que esté fuera de España, para no tener que enfrentarse a un jugador de cuya calidad no dudan. Sobre todo, para evitar que el jugador termine recalando en el Real Madrid, como se sospechó que ocurriría con el jugador, tras conocer sus negociaciones con los blancos en lugar de con el Fenerbahce, como se suponía.

Sin embargo, en ningún caso seguirían lo que el citado medio asegura que es deseo de la plantilla y es que Heurtel continúe en el equipo, de acuerdo con lo que el club consultó con los jugadores.

De no poder colocarle en un equipo extranjero, el Barça le relegaría al segundo equipo para que juegue con el filial. No obstante, el problema principal que enfrentan los azulgranas en este supuesto es que no liberarían sus 1,2 millones de salario para poder fichar un refuerzo en su lugar.