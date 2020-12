LeBron James no tiene piedad con Doncic: "No me parece que necesite mi ayuda"

LeBron James tiene clara la calidad de Luka Doncic y que el esloveno ha dejado de ser una futura estrella de la NBA para convertirse en uno de los jugadores más determinantes de la liga. Prueba de ello fue que estuviese incluido en el quinteto ideal de la pasada temporada, tan solo en su segundo año en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Por eso mismo, 'King' quiso deshacerse en elogios antes del primer partido en el que ambos se enfrentaban esta temporada, en una fecha tan mágica como es la Navidad. "Siempre me he mostrado abierto con todos los jugadores para intentar dar algún consejo, pero con todo lo que está haciendo no parece que necesite ningún tipo de información. No parece que necesite mi ayuda con todo lo que está haciendo en la liga", aseguraba LeBron.

Los Angeles Lakers no tuvieron ninguna piedad con los Dallas Mavericks, en un partido en el que se impusieron por 138 a 115 y dominaron de cabo a rabo. Los actuales campeones de la NBA se desmarcaron en el segundo cuarto con una terminando con una ventaja de 12 puntos, y remataron en el último parcial con otra ventaja de 9.

James, que antes del partido había sido duda por unas molestias en el tobillo, aseguró que no entraba en sus planes descansar en una jornada tan especial. "Nunca me he perdido un partido de Navidad y no voy a hacerlo ahora. Es una fecha especial y sabes que vas a tener un sentimiento especial. Y luego, estando en el Staples Center, tuve la oportunidad de jugar aquí en Navidad como Laker y también como oponente", remarcó el '23'.

Sin embargo, ese tobillo no tenía mucha pinta de estar muy maltrecho ya que la estrella dorada y púrpura firmó un doble-doble con 22 puntos y 10 asistencias que complementó con 7 rebotes. Por su parte, Doncic firmó unos números un poco más discretos, siendo la gran amenaza tejana, sobre todo con la ausencia de Porzingis. 27 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias para el candidato a MVP, que no fueron suficientes para estrenar el casillero de victorias de su equipo.