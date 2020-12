El tenista Benjamin Pietri logra el puesto de los cuartos de final a expensas de Mousa Alkotop

Benjamin Pietri, francés cumplió las previsiones al vencer en los octavos de final del torneo de Monastir por 6-1 y 6-1 al tenista jordano Mousa Alkotop. Tras este resultado, seguiremos viendo al vencedor del partido en los cuartos de final del torneo de Monastir.

El jugador jordano no pudo quebrar el saque a su adversario ninguna vez, mientras que Pietri, por su parte, lo consiguió en 5 ocasiones. Asimismo, el francés tuvo un 68% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 78% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su oponente fue de un 68%, no hizo ninguna doble falta y logró el 38% de los puntos al saque.

El tenista francés se verá las caras en los cuartos de final con el ganador del partido entre el jugador tunecino Aziz Ouakaa y el francés Martin Breysach.

Este torneo tiene lugar en Monastir entre el 20 y el 27 de diciembre sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 45 jugadores.