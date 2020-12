Discreta actuación de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez en la victoria de los Timberwolves

En el debut está temporada de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez con los Timberwolves, los de Minnesota derrotaron a los Detroit Pistons 111-101 en un partido ganado en los últimos minutos y en el que los dos jugadores españoles tuvieron una actuación discreta.

Rubio, que jugó 25 minutos, sólo anotó tres puntos, tres asistencias, un rebote y dos robos de balón. Por su parte, Hernángomez se tuvo que conformar con 11.46 minutos de juego, ningún punto, tres rebotes y un robo de balón.

El máximo anotador de los Timberwolves fue Malik Beasley, con 22 puntos, seguido por el dominicano estadounidense Karl Anthony-Towns, con 20 El pívot dominicano también consiguió 11 rebotes, siete asistencias, un robo y dos bloqueos.

Tras el encuentro, un emocionado Towns declaró ante las cámaras de televisión que colocaría la pelota del partido "junto a mi mamá".

La madre del jugador dominicano, Jacqueline Cruz-Towns, murió en abril tras contraer la covid-19 a los 59 años de edad. El padre del jugador, Karl Towns, también contrajo la enfermedad pero se recuperó tras ser hospitalizado. En total, seis familiares de Town han muerto a consecuencia de la pandemia.

"Ha sido difícil. Estoy contento que tengo esto (la pelota del partido) para ella. La dije que la quería dar esta victoria y esta pelota así que estoy contento de que lo he conseguido", explicó el pívot.

Los Timberwolves padecieron durante toda la noche por su falta de acierto frente al aro contrario y su nula capacidad defensiva, lo que hizo que estuviesen por detrás en el marcador durante 45 de los 48 minutos de juego.

Sólo cuando los de Minnesota se situaron en una defensa de zona, los Pistons tuvieron problemas para anotar puntos lo que permitió al equipo de Rubio acercarse al marcador.

A falta de 3.30 minutos para el final del partido, un triple de Towns colocó por primera vez a los Timberwolves por delante en el marcador con un 98-97.

Tras el partido, Rubio reconoció que la defensa de los Timberwolves no había funcionado lo que obligó al equipo a situarse en zona.

"Cuando juegas en zona, eso significa que tu defensa no está funcionando", declaró el base español. Towns también reconoció que el problema que tuvieron hoy los Timberwolves fue la defensa. "Si no juegas defensa no vas a conseguir nada. Hemos hecho un gran trabajo al final. Hemos crecido", terminó señalando el jugador.