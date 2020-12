Amina Anshba pasa a los octavos de final del torneo de Antalya

Amina Anshba, rusa, número 343 de la WTA y cabeza de serie número 1, cumplió los pronósticos al vencer en los dieciseisavos de final del torneo de Antalya por 6-3 y 6-0 en una hora y diecinueve minutos a Anastasiya Poplavska, tenista ucraniana. Con este resultado, veremos a la ganadora del partido en los octavos de final del torneo de Antalya.

Los datos del partido reflejan que la tenista rusa logró quebrar el saque a su contrincante 5 veces, en el primer servicio tuvo un 74% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 70% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la ucraniana, no logró romper el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 74%, no hizo ninguna doble falta y consiguió el 47% de los puntos al saque.

La jugadora rusa se verá las caras en los octavos de final con la vencedora del partido en el que se enfrentarán la turca Eda Numanoglu y la jugadora rusa Diana Demidova.

El torneo tiene lugar en Antalya del 20 al 27 de diciembre sobre tierra batida al aire libre. En esta competición participan un total de 57 tenistas.