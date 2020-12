La tenista Ipek Oz se clasifica para los octavos de final del torneo de Antalya

La jugadora turca Ipek Oz y cabeza de serie número 5, cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo de Antalya por 6-0 y 6-0 en cincuenta y dos minutos a la rumana Ioana Zvonaru. Tras este resultado, la jugadora estará en los octavos de final del torneo de Antalya.

Los datos del partido reflejan que Oz logró romper el saque a su rival 6 veces, en el primer servicio tuvo un 76% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 83% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la rumana, no consiguió romper el saque ninguna vez, consiguió un 48% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 23% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a los octavos de final de la competición, que concluirán con el enfrentamiento entre la jugadora turca y la vencedora del partido entre la rusa Diana Shnaider y la tenista ucraniana Viktoriya Petrenko.

El torneo ITF Turkey 26A tiene lugar sobre tierra batida al aire libre y en él se presentan un total de 57 tenistas. Además, su celebración se produce entre los días 20 y 27 de diciembre en Antalya.