El capitán de la selección argentina de rugby se disculpa tras la polémica racista que le rodea: "Sentí vergüenza"

Pablo Matera, capitán de la selección argentina de rugby, ha pedido disculpas públicamente tras el escándalo racista por el que fue suspendido junto a otros dos jugadores del combinado nacional. El jugador habló para L’Equipe y confesó sentirse avergonzado por aquellas publicaciones que hizo en su cuenta personal de Twitter.

"Sentí vergüenza. No podía imaginar que los había escrito yo. Fui a ver todo lo que había escrito e incluso los que no tenían ninguna connotación me avergonzaron. Vi hasta qué punto era inmaduro", explicó Pablo Matera.

El jugador del Stade Francais de Francia, que fue suspendido temporalmente por la Unión Argentina de Rugby (UAR), pidió disculpas a su familia por la forma en la que les ha afectado a ellos toda esta polémica, que se remonta a unos mensajes publicados entre 2010 y 2013. De hecho, la sanción fue revocada 48 horas después de su imposición al ver la actitud colaboradora y arrepentida de los implicados, así como la lejanía en el tiempo de aquellas palabras.

“En aquellos años no le dábamos especial importancia a la noción de racismo, a diferencia de otros países como Francia o Inglaterra, sin duda porque no hay tanta diversidad”, declaró un Matera que se etiquetó a sí mismo como un rebelde en los años en los que escribió aquellas palabras.

Además, el jugador relacionó el hecho de que las publicaciones viesen la luz en estos momentos con la falta de un homenaje mediático de la selección de rugby a Maradona. “Tengo la sensación de que, a través de nosotros, querían tocar al rugby argentino”, comentó, justificando así que se volviese tan atrás en su timeline en busca de algo con lo que hacer ruido.