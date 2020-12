Sira, la hija mayor de Luis Enrique, habla de la muerte de su hermana: "Nunca sabes cuándo es tu final, hay que vivir cada momento"

Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique, es una de las grandes promesas de la hípica española y recientemente se ha proclamado campeona de España de saltos en su categoría. La prometedora deportista ha concedido una entrevista a la revista 'Vanity Fair' en la que, entre otras cosas, recuerda a Xana, su hermana, quien falleció en agosto de 2019.

"Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento", reflexiona Sira, de 20 años.

"No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo", añade la hija del seleccionador nacional, que, tras la muerte de la pequeña Xana, ha aprendido a apreciar más el día a día y añade: "Voy a vivir la vida por mí y por mi hermana".

En cuanto a cómo ve a su padre, Sira asegura que es un hombre competitivo pero muy familiar: "Tiene carácter, pero es muy familiar. Le encanta reunirnos a todos delante de la chimenea y jugar a las cartas, por ejemplo", cuenta.

Además, revela que su padre le suele dar consejos sobre sus competiciones de hípica: "Mi padre es competitivo y sabe qué actitud hay que tener en el deporte. Yo soy como él: si hay algo que quiero, voy a por ello".