Tebas, sobre la Superliga: "Cuando el Madrid no la gane en cinco años, habrá matado a sus aficionados"

Javier Tebas continuó este lunes con su discurso en contra de la Superliga europea, el proyecto que pretende que los grandes clubes del continente compitan en liga regular durante la temporada y que apoya el Real Madrid.

"No va a haber Superliga. No es un proyecto en el que estén 20 clubes. Es de cuatro o de dos, y se encontraría con la oposición de las ligas, de la UEFA y de la FIFA", comentó Tebas en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, después de su contestación en redes a Florentino Pérez.

Precisamente sobre la intención del presidente del Madrid de instaurar la Superliga se despachó a gusto el máximo mandatario de LaLiga: "Parece que él está detrás de todo. Y eso desestabiliza. Se genera una incertidumbre que no es buena. No creo que quiera hacerme daño. Él lo hace porque piensa de verdad en ello, pero es todo tan clandestino", dijo.

"Florentino considera que LaLiga se convertirá en una liga de jugar entre semana, de Segunda división. Él habla a más a largo plazo. Es lo que él piensa. Se lo ha dicho a los clubes, a los periodistas... Él dijo que iba a impulsar", añadió Tebas.

Además, Tebas está convencido de que esta nueva competición europea no le conviene al Madrid: "Cuando el Madrid no gane la Superliga se irán enfadando. Cuando en cinco años no gane nada os puedo asegurar que habrá matado a sus aficionados".

En cuanto a las palabras del presidente del Madrid sobre el VAR y las retransmisiones, volvió a insistir Tebas en que hay igualdad por completo: "Se repiten todas las jugadas. No se oculta ninguna imagen a nadie. Hace años se me quejó también. Es un tema de años. En eso lleva la bufanda puesta", sentenció.