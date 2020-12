Previa del encuentro: el AS Mónaco recibe al AS Saint Etienne en la decimoséptima jornada

El Mónaco recibe este miércoles a las 21:00 la visita del Saint Etienne en el Stade Louis Ii durante su decimoséptimo encuentro en la Ligue 1.

El AS Mónaco encara con optimismo para el partido de la decimoséptima jornada tras ganar fuera de su campo por un marcador de 0-1 al Dijon FCO en el Gaston Gérard, con un tanto de Kevin Volland.

En el lado de los visitantes, el AS Saint Etienne cosechó un empate a dos frente al Olimpique de Nimes, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

En referencia a los resultados como local, el AS Mónaco ha logrado un balance de cinco victorias, una derrota y dos empates en ocho partidos jugados en su campo, indicativo de que el AS Saint Etienne puede tener ocasión de lograr un resultado positivo en este encuentro. A domicilio, el AS Saint Etienne ha sido derrotado en cuatro ocasiones y ha empatado dos veces en sus ocho partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Stade Louis Ii, de hecho, los números muestran siete victorias, seis derrotas y siete empates a favor del AS Mónaco. Además, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Mónaco, pues han ganado ya dos partidos a domicilio. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en enero de 2020 y acabó con un marcador de 0-1 para el Saint Etienne.

En este momento, entre el AS Mónaco y el AS Saint Etienne hay una diferencia de nueve puntos en la clasificación. El equipo de Niko Kovac llega al partido en séptima posición y con 26 puntos antes del encuentro. En cuanto al rival, el AS Saint Etienne, es decimocuarto en la clasificación con 17 puntos.