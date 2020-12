Secretario, ex del Real Madrid, obligado a dejar el fútbol por un "grave problema de salud"

US Cretéil-Lusitanos

Carlos Secretario, exjugador portugués del Real Madrid, entre otros, y actual entrenador del US Cretéil-Lusitanos de la tercera división francesa, anunció este viernes que se ve obligado a dejar su actividad deportiva por un "grave problema de salud" sin que haya trascendido la naturaleza del mismo.

"Es un día muy triste para mí. El club me lo dio todo, pero tengo un problema de salud importante y necesito curarme. Si no estoy al 100% es mejor no quedarme. La prioridad debe ser la salud", anunció en rueda de prensa tras un partido de su equipo.

"No sé cuánto tiempo estaré fuera del campo. Primero necesito hablar con mi médico. Quién sabe, tal vez algún día pueda volver aquí. Es una decisión muy difícil en mi carrera, pero amo mucho la vida", añadió el portugués, que mira con esperanza al futuro.

Carlos Secretario, de 50 años, llegó al Real Madrid en 1996 con Fabio Capello en el banquillo donde pasó una temporada sin mucho protagonismo aunque se convirtió en campeón de Liga antes de regresar al Oporto, donde es un jugador importante en la historia del club luso.