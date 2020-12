Jordi Évole anuncia su exclusiva con Messi: "Este año el discurso del rey será entrevista"

Jordi Évole ha generado muchas expectativas en torno a la próxima edición especial de su programa 'Lo de Évole': entrevistará a Leo Messi.

El argentino, capitán del Barça y una de las máximas figuras del fútbol mundial en la última década, no suele conceder muchas entrevistas, por lo que se trata de un encuentro muy esperado.

"Este año el discurso del rey, más que discurso, será entrevista", anunciaron desde la productora haciendo referencia a Messi como monarca del fútbol.

"Después del Papa... teníamos que hablar con ÉL. Muy pronto, en laSexta, entrevista en exclusiva. Y me hace una ilusión que no os podéis ni imaginar...", escribió el propio Évole en sus redes sociales para anunciar el programa con un avance de 15 segundos en el que no se revela nada de los temas a tratar en la entrevista.