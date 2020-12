Previa del partido: el At. Pulpileño defiende el liderato ante el Águilas

El próximo domingo a las 16:00 se disputará el partido de la décima jornada de la Tercera División, en el cual veremos disputarse la victoria At. Pulpileño y al Águilas en el San Miguel.

El At. Pulpileño intentará sumar una victoria en la competición tras vencer en los dos últimos partidos de la competición contra el Los Garres a domicilio (0-1) y contra el Churra en su feudo (3-0).

En el lado de los visitantes, el Águilas logró un empate a uno frente al Olímpico De Totana, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

Con respecto a los resultados como local, el At. Pulpileño ha conseguido unas cifras de dos victorias y dos empates en cuatro partidos jugados en su estadio, indicativo de que deberá esforzarse durante este encuentro si no quiere perder más puntos en su casa. En el papel de visitante, el Águilas tiene un balance de tres victorias y una derrota en cuatro partidos jugados.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el San Miguel, obteniendo como resultado cinco derrotas y dos empates a favor del At. Pulpileño. A su vez, el equipo visitante suma dos encuentros seguidos sin conocer la derrota a fuera de casa frente At. Pulpileño. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se disputó en febrero de 2020 y terminó con un marcador de 0-3 para el At. Pulpileño.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el At. Pulpileño está por delante del Águilas con una diferencia de dos puntos. El At. Pulpileño es el actual líder de la Tercera División y cuenta con 17 puntos en su casillero. Por su lado, el Águilas tiene 15 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.