Alejo Lorenzo Lingua Lavallen consigue clasificarse para los cuartos de final a costa del tenista Mircea-Alexandru Jecan

El argentino Alejo Lorenzo Lingua Lavallen cumplió las previsiones al vencer por 6-3 y 6-1 en una hora y un minuto a Mircea-Alexandru Jecan, tenista rumano, número 484 de la ATP y cabeza de serie número 7, en los octavos de final del torneo de Antalya. Con este resultado, seguiremos viendo al vencedor del partido en la siguiente fase del torneo de Antalya, los cuartos de final.

Los datos del partido reflejan que Lingua Lavallen logró quebrar el saque 4 veces a su oponente, tuvo un 66% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 83% de los puntos al saque. En cuanto al jugador rumano, no logró quebrar el saque ninguna vez, tuvo un 71% de primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 53% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final Lingua Lavallen se verá las caras contra el tenista ruso Ivan Nedelko, número 346 y cabeza de serie número 3.

El torneo de Antalya (ITF Turkey F24) se celebra entre el 13 y el 20 de diciembre sobre tierra batida al aire libre. Durante esta competición se enfrentan un total de 85 tenistas.