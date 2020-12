El Olímpico De Totana suma tres puntos tras pasar por encima del Plus Ultra (4-0)

El Olímpico De Totana firmó una actuación sobresaliente tras golear al Plus Ultra durante el partido disputado en el Juan Cayuela este miércoles, el cual acabó con un resultado de 4-0. El Olímpico De Totana llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1-1 en el último partido disputado frente al Águilas. En el lado de los visitantes, el Plus Ultra perdió por un resultado de 3-0 en el duelo anterior frente al CD Bullense y acumulaba cuatro derrotas consecutivas en la competición. Con este marcador, el conjunto totanero es octavo, mientras que el Plus Ultra es undécimo tras la finalización del encuentro.

La primera parte del enfrentamiento arrancó de manera favorable para el Olímpico De Totana, que dio el pistoletazo de salida en el Juan Cayuela con un gol de Juanlu en el minuto 7. Tras esto marcó el equipo local, que aumentó diferencias estableciendo el 2-0 gracias a un tanto de Jose Agustin en el minuto 11, cerrando así la primera parte con el resultado de 2-0.

En el segundo periodo anotó un gol el equipo totanero, que puso más tierra de por medio por medio de otro tanto de Juanlu, que completaba así un doblete en el minuto 82. Después volvió a anotar el conjunto local, que se distanció poniendo el 4-0 con un gol de Eric al borde del final, en el 89, concluyendo el partido con un marcador de 4-0 en el marcador.

Con este resultado, el Olímpico De Totana asciende hasta los nueve puntos y se queda en lugar de playoff de descenso de categoría y el Plus Ultra se mantiene con un punto, en posición de playoff de descenso de categoría.

El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará en casa: el Olímpico De Totana se medirá con el UCAM B y el Plus Ultra jugará contra el Churra.