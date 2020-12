Fernando Alonso: "No me preocupa mi regreso, soy más maduro y estoy tan en forma como en 2010"

El próximo Mundial de Fórmula 1 contará con el esperadísimo regreso a la parrilla de Fernando Alonso de la mano de Alpine Renault. El bicampeón del mundo que, desde su marcha ha triunfado en el Mundial de Resistencia, está deseando volver a entrar en el 'Gran Circo' y asegura estar más que preparado para ello.

"No estoy preocupado por nada en mi regreso. Creo que soy más maduro que nunca. Las pruebas psicofísicas muestran que estoy tan en forma como en 2010. he analizado la forma en cómo conducía para corregir cualquier defecto, mi velocidad se ha mantenido intacta y las experiencias en Le Mans e Indy me proporcionaron datos muy útiles", ha comentado, en una entrevista concedida al diario italiano 'Corriere della sera'.

Admite, sin embargo, que el largo calendario es la única nota negativa de su vuelta: "¿De qué tengo miedo? Quizá de un calendario con 23 carreras. se hace pesado. Significa tener unos 20 días libres al año", explica.

En cuando a los objetivos de su equipo, Alonso va con los pies en el suelo y se marca metas realistas: "Renault ha conseguido tres podios en 2020. Me gustaría mejorar eso", dice, aunque sabe que no será fácil porque compiten contra "fabricantes muy grandes y organizaciones muy grandes".

El asturiano también le dedica unas bonitas palabras al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, de quien fue compañero en McLaren y con quien se reencontrará el próximo año: "Vale, tiene un coche dominante, pero es mejor que su compañero de equipo. Siempre tienes que rendir, no se puede permitir un fin de semana malo, está en la cima de su rendimiento. Ojalá podamos luchar contra Lewis pronto, no el próximo año pero sí pronto", sentenció.