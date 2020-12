James Harden reaparece con un notable sobrepeso y desata una oleada de memes

James Harden when he hits a stepback 3 pic.twitter.com/ESDSuKR9QI

James Harden out here pic.twitter.com/bp6ZJ48kRV

James Harden showing up to Rockets preseason after partying in Vegas pic.twitter.com/G3oe6TH3vG

Christian Bale body transformation from “The Machinist” to “Batman Begins” (6 month change) // James Harden body transformation from late May to now (7 month change) pic.twitter.com/ds1CU6Apux