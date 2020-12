Kevin Durant debuta con Brooklyn Nets tras 552 días en el dique seco

Kevin Durant está de vuelta. Por fin está de vuelta. El alero se rompió el el tendón de Aquiles en las Finales de 2019, cuando todavía era jugador de los Golden State Warriors, y llevaba un total de 552 días sin jugar un partido.

En el verano de aquel año fichó con los Brooklyn Nets por cuatro años y 164 millones de dólares, pero aún no había debutado, pasando toda la campaña 2019-20 en blanco. Cuando finalmente se vistió de corto con el uniforme de su nuevo equipo, KD demostró que la espera tiene toda la pinta de haber merecido la pena, anotando 15 puntos en la victoria de pretemporada sobre los Washington Wizards por 119-114.

“Estaba ansioso y nervioso”, declaró Kevin Durant tras su debut con los Nets. “Había imaginado este momento durante mucho tiempo. Nueve o diez pensando en cómo sería esto, la próxima fase de mi carrera. Llegué a dudar un poco, especialmente cuando el covid golpeó el mundo porque no veía un futuro, justo cuando iba a empezar la temporada. Haber pasado todo esto me da confianza”, continuó el que fuera MVP en 2014 y dos veces campeón de la NBA. “Me siento bien por haber vuelto a la rutina, a la pista y sentirme jugador de nuevo. No creo que haya jugado genial, pero he tenido momentos sólidos”.

Kevin Durant estuvo 24 minutos en pista y se marchó hasta los 15 puntos gracias a un 5/12 en tiros de campo, errando los dos únicos triples que intentó a lo largo del encuentro y sumando 5/6 en tiros libres.

Además, el alero dio tres asistencias y capturó tres rebotes. Junto a él, Kyrie Irving también estuvo a la altura y acabó el partido con 18 puntos y 4 asistencias en sólo 17 minutos sobre el parqué.

"Creo que tuve algunos momentos buenos. Es un paso importante y estoy tratando de aprovecharlo. Quiero jugar al nivel más alto de baloncesto y con la mayor intensidad, pero eso no llega en la pretemporada. Lo que quiero es jugar a como la élite de la Liga al final de la temporada, en los playoffs. Ahí es cuando quiero jugar mi mejor baloncesto y por eso estoy trabajando para llegar a ese punto”.