Nuevo enganchón entre Javier Clemente y De la Morena: "Aparte de cobarde es un mentiroso"

Javier Clemente y José Ramón de la Morena han vuelto a protagonizar un duro cruce de declaraciones y críticas, después de que ya lo hicieran el pasado mes de octubre, con fuertes comentarios entre uno y otro tras unas palabras del entrenador contra la prensa. Esta vez, ha sido el presentador de 'El Transistor' el que disparó la primera bala.

En un acto de Ciudadanos a favor de que España juegue en País Vasco y Cataluña, De la Morena fue crítico con las selecciones autonómicas y dejaba caer un dardo hacia Clemente. "Para tener selección hay que tener una liga. A ver si se enteran algunos. Cuando era seleccionador nacional no decía esas cosas. Guardaba silencio y respondía con evasivas", mencionaba sobre el entrenador.

Clemente, que no es precisamente alguien que tarde en encenderse, fue muy contundente hacia el periodista en su respuesta para MARCA. "Yo le he acusado de ser un mentiroso y sigue mintiendo. Cada vez que habla de mí no sabe lo que decir para perjudicarme o molestarme. Aparte de cobarde es un mentiroso", acusó el vasco.

"Ahora me dice de que cuando estaba con España no decía que era vasco o nacionalista. Y precisamente por decirlo él más de una vez me decía que llevaba vascos o era vasco. Ahora dice todo lo contrario, que no lo decía nunca. Yo no le he dado nunca ninguna importancia al de dónde es una persona", quiso matizar sobre su etapa al frente de la selección.

Clemente no se esconde y asegura que "él es vasco y que lo ha dicho siempre", algo que según el actual seleccionador de Euskadi, molesta a De la Morena, al que vuelve a acusar de mentiroso.

"Antes me acusaba de ser vasco y ahora me acusa de que nunca he dado la cara diciendo que soy vasco. Es una demostración clara y evidente de que este personaje es un auténtico mentiroso. Vamos a tener suerte de que muy pronto va a desaparecer de Onda Cero. Es un tío denigrante para la profesión", atizó.