El seleccionador islandés femenino dimite tras una bronca con sus jugadoras mientras iba borracho

La selección de Islandia femenina logró, por cuarta vez consecutiva, clasificarse para la Eurocopa, que en su próxima edición de 2022 se disputará en Inglaterra. Lo logró tras un sufrido triunfo frente a Hungría por 0-1, y tras el encuentro se fueron a celebrarlo.

Aunque no es época de muchas fiestas y juergas, las jugadoras y el cuerpo técnico se tomaron unas copas para despedir el año con buen ánimo. El problema es que uno de los participantes en la celebración, el propio seleccionador, se pasó con la bebida, hasta el punto de que empezó una acalorada discusión con algunas de sus futbolistas que se fue de las manos.

La discusión acabó en bronca a voces, un bochornoso hecho que ha dinamitado la paz (que no era tal) en el seno del conjunto islandés y ha derivado en la dimisión irrevocable de Jon Thor Hauksson, el técnico.

"Siempre me he centrado en ser claro con los jugadores que he entrenado, elogiando y criticando con el objetivo de ayudarles a hacerlo aún mejor y así fortalecer al equipo. Sin embargo, tales conversaciones no pertenecen a una celebración como esta y en absoluto bajo la influencia del alcohol. Allí fallé como entrenador del equipo y no debería haber discutido el rendimiento y el entrenamiento de jugadoras individuales en estas circunstancias. Fue un error del que asumo toda la responsabilidad y me he disculpado con el equipo y con las jugadoras en persona", explica en su carta de despedida.

"En los últimos días, mis conversaciones con las jugadoras del equipo me han llevado a la conclusión de que será difícil recuperar la confianza necesaria entre un entrenador y sus futbolistas. El equipo y su éxito es lo que importa y ahora se enfrenta a importantes preparativos para el Campeonato de Europa. En tal situación, es aconsejable para todas las partes que un nuevo entrenador se haga cargo y comience a prepararse para este importante torneo. Por ello, he llegado a un acuerdo con KSI (la Federación Islandesa de Fútbol) para dimitir como entrenador de la selección nacional. Le deseo lo mejor al equipo y a sus jugadoras y confío en que el equipo pueda lograr buenos resultados en la Euro", finaliza.

La Federación no ha anunciado quién se hará cargo del equipo, por el momento.