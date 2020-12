La tenista Carole Monnet consigue clasificarse para los cuartos de final del torneo de Monastir

La jugadora francesa Carole Monnet, número 433 de la WTA y cabeza de serie número 3, cumplió los pronósticos al ganar cuando el marcador reflejaba un 5-0 debido a que su oponente, la serbia Elena Milovanovic se tuvo que retirar en los octavos de final del torneo de Monastir. Con este resultado, podremos seguir viendo a la vencedora del partido en los cuartos de final del torneo de Monastir.

Las estadísticas reflejan que la tenista francesa logró romper el saque 2 veces a su contrincante, tuvo un 69% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 81% de los puntos al saque. En cuanto a Milovanovic, no logró quebrar el saque ninguna vez, tuvo un 57% de primer servicio, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 29% de los puntos al saque.

El próximo encuentro corresponde a los cuartos de final del campeonato y en él se enfrentarán Monnet y la vencedora del partido entre la tenista serbia Bojana Marinkovic y la polaca Weronika Falkowska.

El torneo ITF Tunisia 42A tiene lugar sobre pista dura exterior y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 55 tenistas. Además, su celebración se produce entre el 6 y el 13 de diciembre en Monastir.