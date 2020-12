El truco para lucir abdominales está en Amazon: este electroestimulador que solo hoy está al 50%

No hay quien, entre los objetivos deportivos de año nuevo, no incluya el lucir una zona abdominal tonificada. El ansiado six pack es uno de los sueños fitness (sin cumplir) para la gran mayoría. No es de extrañar puesto que es una de las zonas de nuestro cuerpo en las que, pese a contar con ejercicios específicos para trabajarla al completo, es más difícil conseguir resultados visibles. Una buena alimentación y entrenamientos diarios son básicos para acabar con la acumulación adiposa del abdomen y que, en su lugar, aparezca la también llamada tableta de chocolate. Pese a esta dificultad, son muchos los que todavía creen en los milagros e intentan dar con soluciones rápidas y efectivas que ayuden a definir esta zona.

Aunque eso es imposible sin una buena rutina de entrenamientos, los electroestimuladores abdominales se han convertido en los aliados perfectos de aquellos que buscan tonificar esta zona, puesto que, combinados con la acción de los ejercicios deportivos, consiguen definir el six pack. Lo logran a través de bandas cubiertas de electrodos que favorecen la contracción muscular. Por ello, es uno de los gadgets fitness más demandados para los gym caseros. Así, es habitual saber de quien, además de prestar atención a su alimentación y cuidarse, emplea este dispositivo a diario mientras realiza su serie de abdominales.

¿No crees que va siendo hora de probar sus beneficios? Además, ahora que la Operación Bikini todavía no ha comenzado como tal es un buen momento para adquirir ciertas rutinas, sobre todo si damos con ofertas como la que hemos encontrado en el catálogo de Amazon: el gigante del comercio onlineha rebajado más de un 50% el electroestimulador abdominal de PewinGo. ¡Puede ser tuyo por menos de 17 euros!

Este dispositivo dispone de nueve niveles de intensidad. Amazon

Cómo sacarle partido... ¡haciendo ejercicio!

Aun con la ayuda del electroestimulador de PewinGo, para definir tu zona abdominal, hay que sudar, pues este gadget es más efectivo durante la práctica deportiva, acelerando el proceso de definición. Así, la acción de este dispositivo contribuye a moldear tus músculos con microdescargas de alta precisión que ayudan a fortalecer, tonificar e, incluso, a eliminar parte de la grasa. Para beneficiarnos de estos resultados, debemos colocar las distintas partes del dispositivo en las zonas deseadas (abdomen, caderas, cintura, hombro, parte posterior de las piernas o brazos), activarlo y practicar otro tipo de ejercicios aeróbicos, de tonificación o con cualquier máquina de fuerza. Una ayuda extra que, con el paso de las semanas, conseguirá resultados más visibles

Cabe destacar que, además, podemos elegir entre seis modos de ejercicio y nueve niveles de intensidad para cubrir las necesidades y exigencias del usuario, así como todas las partes de una sesión deportiva, desde el calentamiento hasta el ejercicio más intenso y, por último, los estiramientos.

