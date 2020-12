Sigue en directo el Real Madrid vs. Borussia Monchengladbach

Las cuentas del Real Madrid para estar en octavos de final son tan variadas que pueden acabar el día en cualquiera de las cuatro posiciones.

Sólo una victoria les garantiza el pase en el primer puesto, sin mirar a otros resultados, lo que convierte en fundamental no pinchar de nuevo ante el Borussia Monchengladbach. El regreso de Sergio Ramos al equipo tras su lesión será la principal novedad de un equipo que no acaba de convencer pero que se la juega: hay madridistas que incluso prefieren no acabar terceros para no 'ahorrarse' la Europa League.