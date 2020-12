Apuñalan al novio de la madre de Neymar: "Tengo el número del que me hizo esto y voy a regresar a México"

Tiago Ramos, el novio de Nadine Gonçalves, madre del exfutbolista del FC Barcelona, Neymar, ha recibido un susto que ha estado cerca de costarle la vida, como él mismo explicó en un vídeo que circula en redes sociales. El brasileño fue víctima de un apuñalamiento en Cancún.

Tanto Ramos como la madre de Neymar se encontraban se viaje en la ciudad mexicana, después de reconciliarse tras su ruptura. Mientras ambos estaban en un restaurante, "sin saber qué pasó", según el modelo y gamer, recibió una puñalada de un hombre que también se encontraba en el local.

"Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno de ellos me apuñaló", explicó en un vídeo que corre por las redes.

Sin embargo, el hecho de haber estado tan cerca de la muerte como Ramos reveló parece no haberle asustado ya que no dudó en amenazar a su agresor. "Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México",