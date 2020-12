Carlos Sainz no podrá pilotar un Ferrari todavía: la FIA le prohíbe estar en los tests de Abu Dhabi

Carlos Sainz tendrá que esperar para poder subirse a un Ferrari, después de que la FIA haya determinado que el español no podrá correr con la escudería italiana en los próximos tests de Abu Dhabi, planificados especialmente para pilotos jóvenes que no hayan competido en más de dos grandes premios. De no ser así, el organismo regulador del automovilismo tendría que aceptar que otro piloto pueda participar.

Sin embargo, la inclusión de algunos pilotos veteranos como excepción fue lo que pareció abrir la puerta a que Sainz pudiese pilotar el bólido rojo por primera vez. Además de viejas glorias como Sebastien Buemi o Robert Kubica, la clave ha sido Fernando Alonso, a quien la FIA le ha permitido rodar con Renault y prepararse para la próxima temporada, tras su larga ausencia en la F1.

De ese modo, la federación indicó que los pilotos que no hayan competido en 2020 podrían participar en estas pruebas, aunque hayan corrido en más de dos grandes premios a lo largo de su carrera.

A raíz del permiso para el asturiano, numerosas escuderías mostraron su descontento, entre las que estaba Ferrari, que, por lo tanto, solicitó el permiso para que su flamante fichaje para 2021 pueda participar, pero finalmente este no ha sido concedido.

El jefe de la Scuderia, Mattia Binotto, pidió públicamente en el GP de Sakhir que este permiso se ampliase a pilotos que cambien de escudería, como es el caso del español. "Creo que es un poco lío, y concretamente, nosotros, Ferrari, somos contrarios al hecho de que Fernando pruebe en Abu Dhabi, creemos que está mal", explicó.

"Se lo hemos dejado claro a la la FIA durante varios comités de asesoramiento. Pero después de haber escuchado la decisión (con Alonso), hemos pedido a la FIA permiso para Carlos. Lo hemos discutido este fin de semana pero no tenemos respuesta", comentó en Bahrein.