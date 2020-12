Dos finales en diciembre: Real Madrid y Atlético se la juegan en la Champions

La irregular temporada del Real Madrid ha hecho que llegue a la última jornada en una situación más que complicada: como tercero de grupo, sin el pase para los octavos de final de la Champions asegurado y con la sombra de la eliminación planeando. Eso sí, tras la debacle de la semana pasada en Kiev, el resultado del otro partido le favoreció y depende de sí mismo para evitar una eliminación que sería una catástrofe de dimensiones descomunales que podría incluso llevarse por delante la figura de Zinedine Zidane.

"No contemplo otra cosa que no sea pasar. Y los jugadores, lo mismo. Vosotros podéis pensar y opinar y hablar, pero pensamos únicamente en hacer un gran partido", dijo Zidane, consciente de que está ante el partido más importante no ya de la temporada sino desde que regresó al Real Madrid en marzo de 2019.

Las cuentas para el Madrid están claras: si gana este miércoles al Borussia Mönchengladbach (21 horas, Alfredo di Stéfano) pasará a octavos. Si además el Shakhtar no gana al Inter en Milán, lo hará como primero. Pero si empata ante los alemanes, la situación se complica, pues entonces necesitaría que el Inter venciera al Shakhtar. Algo, por otra parte, nada descabellado, aunque no le conviene nada al Madrid especular con el resultado. Por último, una derrota mandaría al Real Madrid a la Europa League (si el Inter no gana alShakhtar) o le dejaría fuera de todas las competiciones europeas (si los italianos vencen).

Para la ‘final’ ante el Gladbach, recupera Zidane a dos pilares fundamentales del equipo: Dani Carvajal y, sobre todo, Sergio Ramos. Ambos han entrado en la convocatoria y todo apunta a que forzarán, especialmente en el caso del sevillano. El que no estará es Luka Jovic, de nuevo lesionado para entre dos y tres semanas por una tendinosis en el aductor de la pierna derecha. Aunque bien es cierto que el delantero serbio no iba a jugar igualmente.

También en situación comprometida y sin margen de error está el Atlético, que visita este miércoles al RB Salzburgo (21 horas, Red Bull Arena). Las cuentas en el caso del Atlético son mucho más sencillas: si gana o empata, jugará los octavos de final, mientras que solo una derrota le dejaría fuera y mandaría a la Europa League.

La situación del conjunto colchonero es más sorprendente, pues está temporada está mostrando su mejor versión. Líder sólido en la Liga española, donde ha ganado nueve partidos y empatado solo dos encajando únicamente dos goles en once encuentros, en Europa ha tenido un par de tropiezos que le han costado caro. Sus recientes empates en el Wanda ante Lokomotiv y Bayern han hecho que los de Simeone se lo tengan que jugar todo en su visita a Austria ante un rival peligroso.

El RB Salzburgo gusta del juego alegre y planteará un partido abierto, yendo a por todas en busca de una victoria histórica, pues por primera vez un equipo austriaco pasaría a la segunda fase de la Champions League. Es por ello que en el pasado fin de semana, el técnico Jesse March reservó a casi todos sus titulares. Especial cuidado tendrá que tener el Atlético con Dominik Szoboszlai, la joven perla magiar por la que se pelea media Europa y que tiene un cañón en su pierna derecha.

"El Salzburgo es un equipo valiente, con muy buen entrenador, que trabaja bien la pelota parada y un sistema que te encierra y te provoca la pérdida de la pelota», avisó Simeone. Aunque el Cholo lanzó un mensaje de confianza en su equipo y en lo que están haciendo este año: "Tenemos claro lo que vale el rival y tenemos claro el momento en el que estamos nosotros".