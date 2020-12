El día que John Lennon incluyó a un jugador de fútbol chileno en la portada de uno de sus discos

Se cumplen este martes 40 años del asesinato de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, el mítico Beatle regresaba a su casa del edificio Dakota de Nueva York tras pasar por el estudio de grabación y fue tiroteado en la misma puerta a manos de un fanático perturbado, Mark David Chapman.

Lennon apenas tenía 40 años cuando le arrebataron la vida y, con su muerte, se agrandó la leyenda que había forjado en los 17 años pasados, desde que viera la luz el primer disco de los Beatles, Please Please Me, en 1963.

De la figura de John Lennon se conocen infinidad de detalles, aunque siempre ha habido ciertos enigmas alrededor de su vida. Una de las preguntas recurrentes es qué relación tenían los Beatles con el fútbol.

Al ser originarios de Liverpool siempre se da por hecho que serían aficionados al deporte que su país vio nacer y que simpatizarían con alguno de los equipos de su ciudad. Sin embargo, la relación de los 'Fab4' con el balompié era prácticamente nula igual que con el resto de deportes, con excepciones como la simpatía que Ringo Starr le guarda al Arsenal o la enorme afición de George Harrison por la F1.

Pese a que no eran muy futboleros, el cuarto álbum en solitario de John Lennon, lanzado en 1974, Walls and Bridges', tiene una portada dedicada al fútbol. ¿Por qué?

El chileno George Romero

Este disco de John Lennon, que contiene temas reconocidos de su carrera en solitario como 'Whatever gets you thru the night', llama la atención por el dibujo que ilustra su portada.

Una escena futbolera que el propio John dibujó a sus 11 años, poco antes de dar sus primeros pasos musicales con 'The Quarymen'. El gol en cuestión es el que el chileno Jorge 'George' Romero le marcó en 1952 al Arsenal y que sirvió para que el Newcastle ganara la FA Cup aquel año.

El único futbolista en la portada del Sgt. Pepper's

También a Lennon se debe la única aparición de un futbolista en la mítica portada del 'Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band'. Se trata de Albert Stubbins, jugador del Liverpool, y que 'se coló' en la portada gracias a una sugerencia del padre del Beatle, quien sí era muy aficionado al conjuntp red.