Tyurnev y Golubev consiguen su plaza en los cuartos de final del torneo de Antalya

Los jugadores rusos Evgeny Tyurnev y Daniil Golubev, número 329 de la ATP y, número 493 de la ATP respectivamente ganaron cuando el marcador mostraba un 1-0 debido a que sus adversarios, los rusos Mikhail Fufygin y Roman Nashatyrkin se tuvieron que retirar en los octavos de final del torneo de Antalya. Con este resultado, los jugadores consiguen la plaza para los cuartos de final del torneo de Antalya.

Las estadísticas del partido indican que los ganadores no pudieron quebrar el saque a sus oponentes ninguna vez, mientras que la pareja perdedora tampoco consiguió romper el saque a sus oponentes. Asimismo, Tyurnev y Golubev tuvieron un 50% de efectividad en el primer servicio y lograron ganar el 100% de los puntos al saque, mientras que sus contrincantes consiguieron un 33% de efectividad y ganaron el 33% de los puntos al saque. Para concluir, en relación a las penalizaciones, los vencedores no cometieron ninguna doble falta y sus rivales no hicieron ninguna doble falta.

Ahora solo queda esperar a los cuartos de final de la competición, que terminarán con el enfrentamiento entre Tyurnev y Golubev contra los ganadores del partido en el que se enfrentarán Alexander Donski y Alexandar Lazarov contra Altug Celikbilek y Mert Alkaya.

En el torneo de Antalya (ITF Turkey F23) participan un total de 16 parejas. Asimismo, se celebra del 8 al 12 de diciembre sobre tierra batida exterior.