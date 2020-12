El protocolo de la NBA: prohibidos bares, clubs de alterne, discotecas y reuniones en interiores con más de 15 personas

La NBA tiene previsto comenzar su temporada 2020/21 en Navidad, y con la firme intención de convertirse en una competición ejemplar en la lucha contra el coronavirus. O, al menos, eso quieren fomentar entre sus jugadores y equipos.

El pasado sábado, en pleno ascenso de los casos en Estados Unidos hasta los máximos picos de contagios de esta segunda ola, la competición envió un memorándum a los clubes dando una serie de instrucciones con las que evitar un posible cierre o paralización de la competición.

A sabiendas de que la disciplina no es uno de los fuertes de los jugadores, al menos de algunos, entre esas instrucciones piden evitar ir a bares, pubs, clubes de alterne, discotecas, restaurantes externos a los hoteles o domicilios habituales y a todo local interior con 15 personas al menos. La NBA deberá aprobar todo establecimiento que visiten los jugadores en los días previos a la competición y, por supuesto, quedarán prohibidas todas las visitas de no convivientes en sus domicilios o hoteles de concentración.

Desde la NBA advierten que tomarán medidas serias, que irán desde multas, suspensiones, ajuste o pérdida de opciones del draft e incluso partidos perdidos a los equipos si es una situación generalizada en una plantilla. Si los jugadores incumplen alguna de estas normativas y tienen que someterse a una cuarentena, los gastos derivados correrán de su cuenta y serán supervisados por la propia competición.

El documento enviado a los equipos es muy exhaustivo y largo, 158 páginas, en el que admiten que contemplan la posibilidad, casi la certeza, de que tendrán contagios en las plantillas. El objetivo es controlarlos, pero no son tan ingenuos como para dar por hecho que nadie se infectará.

"Es probable que algunos miembros del personal, jugadores y otros participantes en la temporada 2020-21 den positivo o contraigan COVID-19, particularmente porque el virus sigue prevaleciendo en zonas de algunos equipos en particular y comunidades circundantes. (...) La aparición de casos individuales (es decir, casos que no se extienden entre jugadores o personal del equipo) o un número pequeño o esperado de casos de COVID-19 no requerirá una decisión para suspender o cancelar la temporada 2020-21", informan.

Ante la eventual llegada de una vacuna, la NBA y la NPBA, la Asociación de Jugadores, decidirán de manera conjunta el protocolo de vacunación, si bien se regirán por las leyes federales. 48 de los 546 testados para el regreso de los entrenamientos de cara al arranque de la próxima campaña han dado positivo, y se mantendrán aislados hasta que den negativo.