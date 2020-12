Otro incendio en el Barça: Pjanic, el fichaje estrella de este año, se queja de que juega poco

Entre los fichajes que ha hecho el FC Barcelona los últimos años destacan fundamentalmente dos en función de las expectativas puestas en ellos: Frenkie De Jong y Miralem Pjanic. Ninguno de los dos está siendo el revulsivo esperado, si bien al segundo se le achaca aún que tiene que adaptarse.

El problema, según él mismo afirma, es que no le están dando todas las oportunidades que se merece. No es titular indiscutible y eso le molesta. Lo ha dicho públicamente en 'La Gazzetta dello Sport' y con palabras que dejan poco lugar a la duda.

"Quiero jugar más. Honestamente, no entiendo el porqué de esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo dar mucho, y cuando el entrenador me ha dado la opción, siempre he respondido. Lo he hecho bien, he hecho buenos partidos. Más que eso, no sé qué puedo hacer. Estoy entrenando y estoy listo", ha asegurado antes del partido contra la Juventus, su exequipo.

Ahondando más en el problema, sin citarle, apunta directamente a Ronald Koeman, que ya está señalado en varios frentes. "Es evidente al cien por cien. No estoy satisfecho y no puedo estarlo. En mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y no lo hago ahora. Ya veremos, estoy listo, me entreno bien y espero, no puedo hacer otra cosa. Es una situación muy delicada que no me conviene", se queja.

Pjanic ha disputado seis partidos de Liga y cinco de Champions para un total de 551 minutos, que supone algo menos del 40% del total posible.