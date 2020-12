Dalma Maradona carga con fuerza contra el abogado de su padre: "Más cagón no se consigue"

Continúa la guerra abierta entre las hijas de Diego Armando Maradona contra Matías Morla, abogado y representante legal del exfutbolista hasta el día de su muerte. Un nuevo capítulo en un enfrentamiento con una larga trayectoria, en el que Dalma Maradona ha publicado un duro mensaje en redes sociales contra el letrado, que podría terminar en los tribunales.

Después de las acusaciones de Morla contra Giannina Maradona, asegurando que no se le permitió acudir al velatorio de su amigo, la hija mayor de la leyenda argentina ha querido justificar la veracidad de la reclamación del abogado, afirmando que intentaron contactarle en varias ocasiones, sin poder dar con él.

Curiosamente, Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona sí estuvo presente en el funeral, pese a que se encuentra en los últimos tiempos en el ojo del huracán, investigado por una posible negligencia médica que haya causado la muerte de Diego,

La relación Matías Morla con las hijas de este va de mal en peor. Tanto Dalma como Giannina se han postulado en numerosas ocasiones en contra del entorno que rodeó a su padre en sus últimos años, con Morla como máximo exponente de este. Una narrativa que se ha ido deteriorando con los años después del juicio de Maradona contra su exmujer Claudia.

El último capítulo del conflicto entre ambos parece haber tomado una dimensión pública sin precedentes, con el mencionado mensaje de Dalma en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Dalma en redes

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu "mejor amigo"... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social.

Y como me enteré que no te puedo @ (etiquetar) sé que te vas a enterar igual MATÍAS MORLA. Más cagón no se consigue.

A mí hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá... Y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente pasaba y te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto"