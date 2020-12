Los tres puntos se quedan en casa: goleada del CD Bullense al Plus Ultra (3-0)

El Bullense mostró su mejor versión tras golear 3-0 al Plus Ultra durante el encuentro disputado en el Nicolás de las Peñas este domingo. El CD Bullense afrontó el partido con el ánimo de remontar su puntuación liguera después de sufrir una derrota por 2-0 en el duelo anterior frente al At. Pulpileño y por el momento llevaba una racha de tres derrotas consecutivas. En cuanto al equipo visitante, el Plus Ultra perdió por un resultado de 0-1 en el encuentro anterior ante el Real Murcia B. Después del duelo, el conjunto de Bullas es sexto, mientras que el Plus Ultra es undécimo tras la finalización del encuentro.

El partido arrancó con buen pie para el CD Bullense, que dio el pistoletazo de salida en el Nicolás de las Peñas por medio de un tanto desde el punto de penalti de Alcaraz en el minuto 17. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo local, que aumentó distancias estableciendo el 2-0 con un gol de Enrique a los 24 minutos, acabando la primera parte con un 2-0 en el marcador.

En la segunda parte la suerte llegó para el equipo de Bullas, que se distanció en el marcador gracias a un nuevo gol de Alcaraz, que conseguía así un doblete a los 60 minutos, finalizando el enfrentamiento con un resultado definitivo de 3-0.

En el partido hubo un total de una tarjeta amarilla solamente para el equipo murciano. En concreto, el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Álvaro.

Con este resultado, el Bullense asciende hasta los ocho puntos y se queda en lugar de acceso a la siguiente fase de la competición y el Plus Ultra continúa con un punto, en plaza de playoff de descenso de categoría.

En la octava jornada de la Tercera División el CD Bullense se enfrentará con el Churra a domicilio, mientras que el Plus Ultra descansará hasta la siguiente ronda.