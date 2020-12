Fernando Alonso, "feliz" por la polémica sobre sus tests en Abu Dhabi

Fernando Alonso lleva varios días copando las noticias automovilísticas, después de que la FIA confirmase que el piloto español participará en los 'rookie tests' de Abu Dhabi del día 15 de diciembre, a bordo del Renault R.S.20. Una decisión que no ha gustado a varias escuderías como Racing Point, McLaren o Ferrari -que ahora trabaja para subir a Carlos Sainz a su monoplaza-, con las pertinentes muestras de descontento de sus jefes de equipo.

Después de la defensa del director de la escudería francesa, Cyril Abiteboul, ahora ha sido el propio piloto el que ha querido hacer referencia a las críticas, mostrándose con mucha confianza con respecto a la situación.

"Sé que se habla mucho de mí. Me hace feliz que los equipos rivales estén tan preocupados por nuestro test. Simplemente me estoy poniendo al día y pueden estar más relajados porque no voy a evolucionar nada", explicó Alonso, que ha sido el objetivo de las críticas pese a que otros pilotos veteranos también correrán en Yas Marina.

"Creo que Kubica también lo va a hacer, Buemi también. Pero no se habla mucho de eso. Obviamente, habiendo estado dos años fuera del deporte, cada kilómetro es una necesidad para mí. Así que espero poder disfrutar del día sin problemas con el coche y dar algunas vueltas. Sólo necesito algunos kilómetros para mí", añadió 'Magic'.

Szafnauer y Horner, las principales voces

"Un dos veces campeón del mundo con casi cuarenta años para mí no es un piloto joven", protestó Otmar Szafnauer, jefe de Racing Point tras la decisión de la FIA. Por el mismo lado iban las palabras de Christian Horner, que tiró de ironía para hablar de la vuelta de Alonso. "No nos importa el test, pero vamos, que era para jóvenes y no sé si Fernando lo es, así que yo puedo ser joven y podemos llamar quizás a Nigel Mansell para que venga también a hacer el test de jóvenes pilotos", expresó.