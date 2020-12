Reciben al Barça en el estadio del Cádiz con gritos de "Messi, muérete"

Aunque el Nuevo Ramón de Carranza (aún sin nombre actualizado) no contó con público, eso no significa que los aficionados del Cádiz no expresasen su opinión hacia el FC Barcelona. Lo hicieron a su autobús a la entrada del feudo de los de Álvaro Cervera.

Algunos hinchas cadistas se pusieron a gritar insultos hacia los jugadores culés y, en concreto, hacia su capitán. "¡Messi, muérete! ¡Messi, muérete!", se escucha perfectamente en los vídeos grabados en los aledaños del Carranza.

Este tipo de actitudes son constitutivas de delito según la normativa del Consejo Superior de Deportes. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, con total probabilidad, entrará de oficio a juzgar estas acciones de los aficionados del Cádiz, que tendrá que responder ante una eventual multa.