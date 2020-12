La veteranía de Bottas le vale la pole en Sakhir, pero Russell se quedó a sólo 26 milésimas

Por primera vez en 14 años, Lewis Hamilton no estuvo en una clasificación de Gran Premio de Fórmula 1 y Valtteri Bottas no lo desaprovechó... aunque sufrió como si hubiera estado el británico.

George Russell, que ya le sacó los colores al finlandés el viernes en su primer día como piloto de Mercedes, se quedó a sólo 26 milésimas de lograr su primera pole en la competición. El joven piloto, que si se recupera Hamilton regresará a Williams el próximo fin de semana, no tuvo un día tan brillante como el viernes pero sí dejó su huella en una Q3 letal en la que rozó la campanada.

¡¡Por 26 milésimas!!

El que quiere sacar petróleo de esta situación para el domingo es Max Verstappen. Entre un Bottas presionado (la prensa británica le machacó tras su desastroso viernes) y un Russell consciente de que está viviendo un examen en vivo para ver si está capacitado para sustituir a Hamilton si no renueva, el de Red Bull como siempre se planta como la alternativa.

Tan acostumbrado está a ser el tercero en discordia tras los Mercedes, que entre risas decía en la rueda de prensa posterior que se iba a llevar la silla a final de temporada. "Ya debe tener mi nombre", sonreía.

Sainz, 8º por picaresca

Carlos Sainz partirá en una 8ª posición en la que ni él mismo confiaba. El rendimiento mostrado el viernes no invitaba a ello, pero tiró de inteligencia y 'política' para conseguir una ventaja extra.

"Fue una sesión de picaresca, de saber usar los rebufos, y gracias a ello conseguimos la vuelta. Si no, estaríamos 12º o 13º", contaba tras la clasificación, entre risas. No le falta razón: confesó por radio que había hablado con George Russell, con quien tiene una buena relación, para cogerle los rebufos. Y le salió bien, algo que su compañero Lando Norris no, ya que partirá 15º.