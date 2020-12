El Viveiro CF vence 2-0 en casa al Racing C. Villalbés

El Viveiro sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-0 contra el Racing C. Villalbés este sábado en el Cantarrana viveiro galicia. El Viveiro CF pretendía mejorar su situación en el torneo después de perder el último partido frente al CSD Arzua por un marcador de 4-0. Por su parte, el Racing C. Villalbés ganó en sus dos últimos partidos de la competición contra el Fisterra en su feudo y el Estudiantil Vista Alegre a domicilio, por 3-2 y 0-1 respectivamente. Con esta derrota el Racing C. Villalbés se situó en tercera posición al finalizar el partido, mientras que el Viveiro CF es quinto.

La primera parte del encuentro arrancó de modo inmejorable para el equipo local, que estrenó el marcador con un gol de Facu Pérez en el minuto 38, finalizando el primer periodo con un 1-0 en el luminoso.

Tras el descanso, en la segunda mitad llegó el gol para el Viveiro CF, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su contrincante con un tanto de Rolle en el minuto 78, terminando de esta manera el enfrentamiento con un marcador de 2-0 en el luminoso.

Con este resultado, el Viveiro asciende hasta los 10 puntos y se queda en posición de acceso a la siguiente fase del campeonato y el Racing C. Villalbés continúa con 11 puntos, en plaza de acceso al playoff de ascenso a Segunda B.

En la siguiente jornada el equipo de Chusky se enfrentará contra el As Pontes, mientras que el Racing C. Villalbés de Simón se medirá contra el Somozas.