El Fisterra consigue la victoria en casa ante el As Pontes (2-0)

Triunfo del Fisterra 2-0 sobre el As Pontes durante el encuentro de la Tercera División que tuvo lugar este sábado. El Fisterra afrontó el duelo con ganas de remontar su puntuación en la clasificación después de sufrir una derrota por 3-2 en el partido anterior frente al Racing C. Villalbés. En cuanto al equipo visitante, el As Pontes ganó en su feudo 4-0 su último encuentro en el torneo frente al Estudiantil Vista Alegre. Con esta derrota el equipo pontés se situó en décima posición tras la finalización del encuentro, mientras que el Fisterra es octavo.

El partido comenzó de modo inmejorable para el Fisterra, que estrenó el luminoso con un gol de Diaz a los 18 minutos, finalizando la primera parte con un 1-0 en el marcador.

El segundo periodo arrancó de manera favorable para el equipo de Finisterre, que incrementó su ventaja gracias a un tanto de Ramos instantes después del inicio de la segunda mitad, en el minuto 50, terminando de esta manera el encuentro con un resultado definitivo de 2-0.

El técnico del Fisterra, Jaime Sánchez, dio entrada al campo a Juan De Dora, Bilal, Isaac Fabregas y Pablo Vigo en sustitución de Diego Cespón, Herbert, Diaz y Nicholas, mientras que por parte del As Pontes, Luis Santiago sustituyó a Miraz, Vilela, Leonardo y Breijo por Adrián, Rubén Pardo, Oscar Martinez y Vilela.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas. Los locales vieron dos de ellas (Julián y Martínez) y los del equipo visitante vieron tres tarjetas, concretamente Rubén Pardo, Lopez y Alex Del Rio.

Con este resultado, ambos equipos se quedan con ocho puntos en la Tercera División.

La próxima jornada de la competición enfrentará al Fisterra a domicilio contra el Bergantiños, mientras que el As Pontes se enfrentará en casa ante el Viveiro CF.