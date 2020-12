Renault contraataca tras las críticas a Alonso: "Es irónico que Racing Point se queje teniendo un monoplaza ilegal"

El director del equipo Renault, Cyril Abiteboul, ha defendido la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de permitir que Fernando Alonso, que volverá la próxima temporada a la Fórmula 1, participe en el test de Abu Dabi del próximo 15 de diciembre, previsto inicialmente para jóvenes pilotos, ya que se trata de una cuestión de "rendimiento" y "sin fines comerciales".

La prueba en el país asiático estaba prevista exclusivamente como 'rookie test', solo abierto para pilotos en posesión de la licencia internacional A y que no hubiesen competido "en más de dos carreras del Mundial de Fórmula 1 durante su trayectoria".

Posteriormente, la FIA optó por permitir participar a Alonso y a corredores como el suizo Sebastien Buemi con Red Bull y al polaco Robert Kubica con Alfa Romeo. Equipos como Racing Point, McLaren y Ferrari -que ahora presiona para que se permita participar a Carlos Sainz- cuestionaron duramente la decisión.

"Me sorprendió ver que se permitiese participar a Fernando. Creo que las reglas son bastante claras: es una prueba para pilotos jóvenes, y un dos veces campeón del mundo con casi cuarenta años para mí no es un piloto joven", señaló el jefe de Racing Point, Otmar Szafnauer.

Abiteboul respondió de manera contundente a Szafnauer. "Si Otmar quiere presentar una reclamación contra la FIA es que será bastante rico, teniendo en cuenta que sabemos que tienen un monoplaza ilegal", afirmó, en relación a la multa de 400.000 euros y los 15 puntos en el campeonato a Racing Point por utilizar frenos que no cumplían el reglamento. "Intentar resolverlo en la FIA sería bastante irónico", continuó.

Renault solicitó a la FIA una excepción para participar en el test. "¿Por qué es necesario? Voy a ser muy claro. Lo que es necesario es dar al equipo la mejor base posible sobre la que crecer el próximo año. Nadie está aquí para otra cosa que no sea lograr el rendimiento absoluto, y cuando los equipos no están aquí por eso es que están haciendo cosas con fines comerciales, y cuando lo hacen con fines comerciales, hay todo tipo de críticas al respecto", indicó.

"No estamos haciendo esto con Fernando con fines comerciales, lo estamos haciendo por el deporte, por nuestra propia competitividad. Hemos sido claros con la FIA y con la Fórmula 1 sobre lo que estábamos haciendo", prosiguió. "Sigue siendo importante que Fernando vuelva a estar en forma y estire las piernas", añadió.

"Sé que es lo mismo para todos. Pero, de nuevo, esa es también una de las razones por las que lo hemos pedido. La FIA nos ha dado permiso; se centra mucho en Fernando, más que en el desarrollo del coche", recalcó.

Además, Abiteboul recordó que Renault cuenta con un gran historial de apoyo a pilotos jóvenes, y que eso lo ha tenido en cuenta la FIA. "No creo que se nos pueda culpar de no hacer mucho por los jóvenes. No creo que muchos fabricantes hayan invertido la mitad de lo que hemos invertido nosotros en pilotos jóvenes; estamos apoyando económicamente a los pilotos de nuestra academia. Y tenemos la Fórmula Renault Eurocup, un campeonato en el que hemos invertido desde hace 50 años", explicó.

"Más del 50% de los pilotos de la Fórmula 1 actualmente provienen de las filas de la Fórmula Renault Europcup. No se nos puede culpar de no invertir en los jóvenes. Pero sí, esta vez estamos pensando en la próxima temporada, porque tenemos que pasar de lo que ha sido una gran relación con Daniel -Ricciardo- a cultivar una nueva relación con Fernando. Pedimos permiso a la FIA, que tiene el derecho absoluto de otorgarlo, y nos lo dio. Es lo que hay, y la gente tiene que aceptarlo", finalizó.