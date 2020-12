LeBron James: "Me gusta todo en Doncic, tanto dentro como fuera de la cancha"

LeBron James no pierde de vista a Luka Doncic. La estrella de los Lakers se ha deshecho en elogios hacia el esloveno en más de una ocasión y ahora, además, ha revelado que quiso ficharle para su línea de ropa deportiva.

En una entrevista reciente a Road Trippin, el alero ha contado que, cuando Nike creó el 'Team LeBron' como marca, la primera persona a la que el jugador de los Lakers quiso incluir fue al ex del Real Madrid.

"Cuando Luka estaba en plenas negociaciones con Nike yo quería empezar 'Team LeBron' y quería tener a Luka como mi primer fichaje. Es lo que quería y no creo que mi gente gente de Nike estuviera preparada para ello. No sé ni siquiera si Luka sabía esto, pero ahora ya lo sabe. Quería a Doncic como el primer fichaje de Team LeBron y no sucedió", cuenta LeBron.

Además, ha alabado al jugador esloveno, a quien considera uno de los jugadores más valiosos de la liga: "Luka es uno de mis jugadores favoritos en la NBA. Me encanta su juego. Lo hace con mucha alegría. Si le desafías a anotar va a anotar, pero al mismo tiempo va a tener a todos sus compañeros involucrados. Juega para el equipo. Creo que el no haberle podido fichar me va a perseguir por un tiempo. Me gusta todo en él. Tanto dentro como fuera de la cancha", sentencia.