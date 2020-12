Rafa Nadal tranquiliza a sus fans en El Hormiguero: "Nunca he tenido en la cabeza dejarlo"

Invitado de lujo en El Hormiguero este jueves con la presencia de Rafa Nadal, en un día muy especial para el de Manacor, en el que le fue otorgada la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, el mayor reconocimiento de la Comunidad de Madrid.

Pablo Motos comenzaba recordándole su gran victoria en Roland Garros contra Djokovic, en la que consiguió su histórico vigésimo Grand Slam. "El día de la final, cuando fui a pelotear la sensación fue 'hoy estamos'", reconoció Nadal.

El presentador también quiso preguntarle por las diferencias del torneo francés, que fue aplazado por la pandemia y fue disputado con temperaturas más bajas de lo normal. "Lo que pasa es que normalmente en Roland Garros jugamos con calor y la pelota es alegre en el bote, pero con frío se complican las condiciones", explicó.

También remarcó sus palabras después de alzar el trofeo y reflexionó sobre sus últimos años como profesional. "No pienso mucho en que este sea el último trofeo, pero según pasan los años lo valoras. Es una realidad. Con 26 o 27 no esperaba estar donde estoy con 34", reconoció. "Estos últimos años son un regalo y veo mi carrera deportiva de manera diferente. Disfruto más hasta los entrenamientos".

Eso sí, tranquilizó con respecto a uno de los mayores temores de los amantes del deporte: su posible retirada. "Nunca he tenido en la cabeza dejarlo. Parar por un tiempo si, pero dejarlo nunca", admitió. "Afortunadamente, pese a haber tenido más lesiones estos años, los resultados vuelven rápido y es más fácil anímicamente"

Nadal también habló sobre su academia de tenis donde niños de hasta 40 países juegan y trabajan en mejorar su tenis, algo que "ya le hubiera gustado tener" a Rafa. El número dos del mundo también quiso ofrecer varios consejos para los jóvenes tenistas alrededor del mundo.

"Lo primero que se diviertan. Es muy importante que se esfuercen al máximo y que se diviertan. No puedes pretender ser un profesional desde los 8-9 años. Tienes que tener la vida de un niño y esforzarte".

“Que se esfuerce al máximo para mejorar pero que se divierta” - El consejo de @RafaelNadal para un niño que quiera jugar al tenis profesional #NadalEHpic.twitter.com/LXucHeia5e — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2020

Pese a ser una persona habituada a ganar -con más de 1.000 victorias ATP- Nadal fue preguntado por la derrota y cómo es su "duelo tenístico". "Desde el primer momento empiezas a analizar qué ha pasado y qué hacer mejor. Luego el duelo no me dura mucho, estás un poco más ausente pero hablas con el equipo y te dan ánimos, analizas...".

El tenista también quiso poner énfasis en lo afortunados que son los deportistas y en las dificultades que tuvieron para retomar la competición, sobre todo en un deporte tan global como el suyo. "Tenemos que agradecer nuestra vida. Pese a estar 9 meses sin jugar hemos podido salir adelante. Hemos de estar muy agradecidos".

En cuanto a su rutina antes de los partidos, Nadal contó que no siempre duerme bien antes de los partidos, aunque luego no le afecta. "Ya sé que voy a estar nervioso antes de una final pero me levanto con la adrenalina como si nada"

"Cuando tengo mucha presión también me pongo nervioso, la derrota y la victoria son parte de nuestra vida, tenemos que aceptarlo" #NadalEHpic.twitter.com/c6QYVQWjvt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2020

En un aspecto más personal, el tenista desveló que "le gusta la fiesta" y que bebe tequila, que su comida por defecto es pescado blanco con arroz y que es de lágrima fácil. "He llorado con muchas películas: E.T., Titánic, El Rey León cuando murió Mufasa...", comentó entre risas.

Finalmente, Motos quiso preguntar por España y sobre qué cambiaría con respecto a la situación actual. Sin embargo, no quiso mojarse... por lo menos de manera directa. "No te lo puedo decir", respondió