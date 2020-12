Arribage y Droguet le arrebatan la plaza de los cuartos de final a Liutarevich y Dembek

Los jugadores franceses Theo Arribage y Titouan Droguet vencieron en los octavos de final del torneo de Monastir en una hora y seis minutos por 6-3 y 6-3 al jugador bielorruso Ivan Liutarevich, número 399 de la ATP y al jugador polaco Michal Dembek, número 455 de la ATP. Con este resultado, los tenistas estarán en los cuartos de final del torneo de Monastir.

Las estadísticas del partido indican que los ganadores consiguieron quebrar el saque a sus rivales 3 veces, mientras que la pareja perdedora, en cambio, no consiguió romper el saque a sus oponentes. Además, Arribage y Droguet tuvieron un 65% de efectividad en el primer servicio y lograron el 71% de los puntos al saque, mientras que sus contrincantes obtuvieron un 65% de efectividad y lograron ganar el 63% de los puntos al saque. Para concluir, en lo que se refiere a las faltas, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja derrotada no hicieron ninguna doble falta.

El torneo tiene lugar en Monastir entre los días 1 y 5 de diciembre sobre pista dura al aire libre. En esta competición participan un total de 14 parejas.