Setién: "El Barça ni siquiera me ha llamado para decirme que estoy cesado"

Los problemas continúan sucediéndose en un Barça que está en plena campaña electoral. Quique Setién, el que fuera entrenador del conjunto azulgrana la pasada campaña, ha demandado al club por incumplimiento de contrato y este lunes en 'El Partidazo' de Cope explicó su versión de los hechos.

"El Barça no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado", dijo el cántabro, que fue destituido en agosto tras el 2-8 contra el Bayern de Munich en la edición anterior de la Champions.

Setién reveló que la demanda se presentó hace un mes y que es consciente del momento complicado que traviesa el club: "Es evidente que atraviesa un momento preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo", dijo.

"Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible", finalizó, analizando su paso por el club azulgrana.