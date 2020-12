La sentida versión del 'You'll never walk alone' de Lana del Rey para 'El final de la tormenta', documental sobre el Liverpool

El Liverpool FC vive una época de gloria desde la llegada de Jürgen Klopp al banquillo que tiene sus puntos álgidos en la conquista de la Champions League 2018/2019 y de la Premier, la primera en el formato moderno para los 'reds', en la 2019/2020, una hazaña que se recoge en el documental 'El final de la tormenta'.

Un relato sobre el auge del equipo de la ciudad de los Beatles en el que no puede faltar la música. Lana del Rey es la encargada de versionar el himno oficioso del club que hicieran popular en su día Gerry and the Pacemakers, 'You'll never walk alone'. Una sentida versión de la cantante estadounidense que acompaña las emotivas imágenes de los días de gloria recientes del Liverpool.