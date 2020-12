Rescatan en buen estado al regatista de la Vuelta al Mundo en solitario de vela que llevaba 11 horas a la deriva

"En cuestión de segundos, había agua por todas partes", declara el propio Kevin Escoffier, tras su final feliz. El regatista fue rescatado tras 11 horas a la deriva en una balsa salvavidas, después de que una ola doblara al barco sobre sí mismo.

A bordo de su PBR, Escoffier marchaba tercero en la clasificación de la Vuelta al Mundo sin escalas y sin asistencia, una durísima prueba de supervivencia en alta mar que esta vez le ha jugado una mala pasada al francés.

Un compatriota suyo, Jean Le Cam, fue quien dio con Kevin mientras, a bordo del 'yes we can', navegaba sólo unas millas alejado de su compañero.

El propio Escoffier relata su odisea

Tras la buena resolución de la emergencia, el propio Escoffier ha relatado cómo ha vivido estos duros momentos:

"Es surrealista lo que pasó. El barco retrocedió sobre sí mismo en una ola a 27 nudos. Escuché un crujido pero, sinceramente, no fue necesario el ruido para entenderlo. Miré la proa, estaba a 90 °. En cuestión de segundos, había agua por todas partes. La popa del barco estaba bajo el agua y la proa apuntaba hacia el cielo. En cierto modo retrocedió. Te digo que no exagero... había un ángulo de 90 ° entre la popa y la proa del barco", explicó.

"No tuve tiempo de hacer nada. Solo pude enviar un mensaje a mi equipo, "Me estoy hundiendo. Esto no es una broma", añadió, recalcando la fortuna de tener el reflejo de coger el teléfono antes de abandonar el barco.

En el momento de subirse a la balsa salvavidas, Escoffier no recuperó la calma: "En ese momento, no me tranquilicé en absoluto... Estás en una balsa con 35 nudos de viento. No, eso no es tranquilizador. Solo me tranquilicé cuando vi a Jean". Toda una experiencia que pudo tener un final muy diferente.