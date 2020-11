Joan Laporta: "La mejor decisión es que la selección española no juegue en el Camp Nou"

Joan Laporta presentó este lunes su candidatura a las elecciones del FC Barcelona que tendrán lugar el próximo 24 de enero de 2021, para encontrar el sustituto de Josep María Bartomeu. Con el permiso de Victor Font, el expresidente parte como favorito en una carrera con hasta nueve candidatos a liderar el nuevo proyecto azulgrana,

En su presentación, Laporta, que en los últimos años ha estado muy cerca de la política catalana, llegando a ser diputado en el congreso catalán y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, quiso hacer referencia a la política y al tema más polémico con el que se relaciona al club: el independentismo catalán.

"La voluntad no es entrar en polémica. No renuncio a lo que pienso y siento, pero el Barça tiene la grandeza de poder estar defendiendo derechos de Catalunya y a la vez integrar y respetar a todos. Dentro del Barça que propongo cabe todo el mundo. Y en el caso de Tebas, le diré que 'tothom' es todos", comenzó mencionando Laporta.

Más adelante, fue preguntado por la posibilidad de que la selección española juegue en Barcelona o en el Camp Nou, donde no juega desde 2004 y 1987, respectivamente. De nuevo, Laporta se mostró contundente en la respuesta.

"Luis Rubiales, presidente de la RFEF, es una persona inteligente que sabe que lo mejor para la selección es jugar donde tiene más apoyo, como Sevilla, Valencia, Madrid... y quizás aquí no sea el lugar más adecuado. Que la selección española no juegue en el Camp Nou es la mejor decisión porque la situación no reúne las condiciones más positivas para que lo haga".