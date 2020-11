Laporta: "Quiero unir a todo el barcelonismo hacia la gloria"

"Quiero unir a todo el barcelonismo. El barcelonismo nos hermana y es momento de ir juntos para empujar al equipo al éxito y a la victoria, a la gloria. Tenemos que hacerlo sin mirar atrás y sin reproches", manifestó en su puesta de largo, en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau.

Laporta, en tono presidencial y conciliador, lejos de la imagen más provocadora del pasado, atendió durante más de hora y media a los medios y dejó claro que su campaña se basa en el "trabajo, trabajo y trabajo" y en hacer valer su experiencia previa, en muchos ámbitos y de muchas maneras.

"Me presento porque quiero al Barça, a su gente y su afición, a la Masia, al club. Quiero volver a servir al Barça, tememos la preparación, experiencia y determinación necesarias para hacer los cambios que el club necesita", añadió.

Una experiencia que incluye el haber sufrido, y superado en los Tribunales, una Acción Social de Responsabilidad en su contra por posibles pérdidas en su mandato. Se inició en mandato de Sandro Rosell, con Josep Maria Bartomeu en aquella Junta. Ahora, el club "seguro que tendrá pérdidas", señaló Laporta, pero no quiere "judicializar" de nuevo la entidad.

"No quiero mirar atrás ni tener reproches, propondré usar el retrovisor lo menos posible y, si puede ser, nada. Hay que llegar al club y ver cómo está. Si hay muchas pérdidas, ojalá que no, hablaré con quienes las han generado para que me lo expliquen, antes de poner cualquier proceso que vuelve a tener la judicialización del club. Yo he sufrido esto, y por ello no quiero que lo sufra nadie", se sinceró.

Aseguró haber aprendido que "gobernar desde el rencor no lleva a ningún sitio" y que acaba "perjudicando a todos". "Una acción social no lleva a más sitios que a hacer daño, y nosotros no somos así. Fue triste que después del legado que dejamos, el mejor posible, nos pasara lo que nos pasó", se sinceró, dolido hacia Rosell y Bartomeu, en este sentido.

Laporta, presidente del FC Barcelona entre 2003 y 2010, vivió años de gloria, incluido el dar poder a Pep Guardiola para festejar el triplete de 2009, y también de sombras, como una moción de censura en contra superada por bien poco y esa Acción Social de Responsabilidad.

Pero, en lo positivo, quiere repetir. Se inspirará en el fallecido Johan Cruyff, quien fuera su asesor ("Es insustituible, pero espero haber aprendido de él. Siempre pensaremos qué habría dicho Johan"), y recuperará la Masia como fuente de talento. "Tenemos que recuperar la Masia y trabajaremos en una nueva metodología para que sea un centro de excelencia deportiva, que asegura la viabilidad económica y deportiva de la entidad", auguró.

"Hay que recuperar el orgullo de ser del Barça, de un proyecto único en el mundo", argumentó el ahora presidenciable de un club que ya gobernó. Un apunte único entre la terna de precandidatos. "Dentro del Barça que propongo cabe todo el mundo, y trabajaré incansablemente para que el Barça sea un motor de optimismo para todos", reiteró.

También trabajará "para volver a ganar" la 'Champions'. "Se ha truncado fatalmente en las últimas temporadas la relación de éxito del Barça con la 'Champions'. Trabajaremos por ganarla igual que cuando yo era presidente, tomando decisiones que nos lleven a la primera línea deportiva mundial, para ser uno de los mejores clubes del mundo", apuntó.

"Me presento con gran dosis de optimismo y con voluntad de victoria. Quiero que el Barça vuelva a ser admirado y querido en todos lados, quiero que la alegría vuelve al barcelonismo y quiero que una bandera nos hermane a todos. Que juntos podamos tocar de nuevo la gloria y seguir haciendo historia", resumió.

TRANQUILO RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE MESSI

Sin duda, uno de los temas del momento y que más urgirán al nuevo presidente, sea quien sea, es la posible renovación o salida de Leo Messi. Joan Laporta, en este sentido, se mostró tranquilo. "Messi quiere al Barça y estoy seguro de que dará una oportunidad al Barça", opinó.

"Nadie puede tener dudas de que Messi quiere al Barça. Nos respetamos y nos queremos, esa es mi relación con él. Este verano quería irse, estaba muy decepcionado de cómo se le había tratado. No entro en ello. Pero, insisto, me veo capaz, por el cariño que nos tenemos, de tener una conversación con él para ayudarle a decidir y que sea lo mejor para el Barça y para él", añadió.

Laporta recordó que comprobó de primera mano ese cariño hacia el club cuando Messi, y su padre, rechazaron una oferta millonaria del Inter. "En 2006 me lo vino a fichar Moratti y nos daban 250 millones, y le pagaban una mortaldad de dinero. Ahí vi su cariño por el Barça. El padre me preguntó, solo quiero que me digas qué harías como padre. Y le dije que lo mejor era quedarse en el Barça", rememoró.

Ahora, con ese cariño de Messi al club y que Laporta pone como bandera de su precandidatura ('Queremos al Barça'), confía en llegar a tiempo de convencerle para seguir. "Lo mejor para él es esperar a ver quién gana y qué propuesta se le hace desde el Barça. Con una buena propuesta, creo que Messi elegiría al Barça. A mí, a nosotros, nos conoce y sabe cómo tratamos a los jugadores. Si de algo estoy orgulloso, es que me dijo: 'todo lo que me has dicho, se ha cumplido'", señaló.

DA MARGEN A KOEMAN Y DESEA RECUPERAR A GUARDIOLA

Por otro lado, sobre el banquillo, quiere dar margen al actual entrenador, Ronald Koeman, aunque no esconde su deseo de poder volver a repetir algún año el binomio que tuvo junto a Pep Guardiola, su gran apuesta en la temporada 2008/09 y que terminó con triplete.

"Tenemos a Koeman y es historia del Barça, yo estaba en Wembley cuando nos dio la primera Copa de Europa. Koeman merece respeto, es un grande del Barça y tiene el margen que permite su contrato. Tenemos que estar predispuestos a que lo haga bien. No ha tenido una papeleta fácil, pero tiene margen y es nuestro entrenador, con contrato", aplicó

"Nos gustaría que algún día Pep volviera al Barça, y ojalá si tengo la suerte de ganar, algún día pueda volver a hacerlo con Pep. Pero ahora tenía claro que ni Pep ni Txiki Begiristain era opción, porque sabía de sus negociaciones. Pero si necesito consejo, los tendré por amistad", aportó sobre el de Santpedor y Begiristain, ambos en el Manchester City.

Por otro lado, se dejó ir un poco, incluso bromeó, cuando fue preguntado por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y su recomendación de que los precandidatos se alejen del independentismo catalán. "No quiero entrar en polémicas con nadie, si me pinchan mucho seguramente acabaré entrando", aseguró entre risas, recordando al Laporta al más puro estilo 'Al loro!'.

"Pero la voluntad no es entrar en polémica. No renuncio a lo que pienso y siento, pero el Barça tiene la grandeza de poder estar defendiendo derechos de Catalunya y a la vez integrar y respetar a todos. Dentro del Barça que propongo cabe todo el mundo. Y en el caso de Tebas, le diré que 'tothom' es todos", concluyó Laporta, quien quiere ser aglutinador y no motivo de confrontación.