El Racing C. Villalbés consigue la victoria en casa frente al Fisterra (3-2)

El Racing C. Villalbés sumó tres puntos a su casillero tras ganar 3-2 contra el Fisterra este domingo en el Municipal A Magdalena. El Racing C. Villalbés llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras lograr la victoria por 0-1 ante el Estudiantil Vista Alegre. Con respecto al equipo visitante, el Fisterra cosechó un empate a uno frente al CSD Arzua, sumando un punto en el último partido disputado de la competición. Con esta derrota el Fisterra se situó en novena posición al finalizar el duelo, mientras que el Racing C. Villalbés es tercero.

El encuentro comenzó de manera favorable para el conjunto de Finisterre, que estrenó el luminoso por medio de un gol de Diego Cespón en el minuto 25. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del Fisterra, que aumentó distancias poniendo el 0-2 con un gol de Ramos en el minuto 28, terminando de esta manera el primer tiempo con el marcador de 0-2.

En el segundo periodo marcó un gol el Racing C. Villalbés, que se aproximó en el marcador con un tanto de Cuadrado en el minuto 65. Otra vez anotó el equipo local a los 88 minutos a través de un gol de Santi. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo villalbés, que cambió las tornas en el marcador consiguiendo el 3-2 mediante un gol de Marino al borde del final, en el 90, cerrando así el enfrentamiento con un resultado de 3-2 en el luminoso.

El entrenador del Racing C. Villalbés dio entrada a Rares, Bruno, Marino y Diego Muiña por Garcia, Sandá, Verez y Santi, mientras que el Fisterra dio luz verde a Juan De Dora, Marcos Caridad y Martinez, que entraron en sustitución de Isaac Fabregas, Diego Cespón y Herbert.

En el partido el árbitro amonestó con dos tarjetas amarillas solamente al equipo local. Concretamente, se mostró tarjeta amarilla a Garcia y Verez.

Gracias a esta victoria, el Racing C. Villalbés logra ascender hasta los 11 puntos y se queda en puesto de acceso al playoff de ascenso a Segunda B, mientras que el Fisterra continúa con cinco puntos, en plaza de playoff de descenso de categoría.

En la siguiente jornada el equipo de Simón se enfrentará contra el Viveiro CF, mientras que el Fisterra de Jaime Sánchez se medirá contra el As Pontes.