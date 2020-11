El As Pontes consigue los tres puntos en casa tras pasar por encima del Estudiantil Vista Alegre (4-0)

El As Pontes firmó una actuación sobresaliente tras golear al Estudiantil durante el encuentro disputado en el O Poboado este domingo, el cual acabó con un marcador de 4-0. El As Pontes afrontó el partido con el ánimo de remontar su puntuación liguera después de perder el último partido frente al Deportivo Fabril por un marcador de 2-0. Por su parte, el Estudiantil Vista Alegre cayó derrotado por 0-1 en el último partido que disputó frente al Racing C. Villalbés. Con este resultado, el conjunto pontés es sexto, mientras que el Estudiantil Vista Alegre es duodécimo tras la finalización del partido.

El partido arrancó de cara para el equipo pontés, que dio el pistoletazo de salida en el O Poboado gracias a un tanto de Mitogo en el minuto 10. Sumó otra vez el As Pontes, que se distanció poniendo el 2-0 gracias al gol de Dani en el minuto 31, cerrando así la primera parte con un 2-0 en el luminoso.

La segunda mitad del encuentro comenzó de modo inmejorable para el conjunto local, que incrementó su distancia a través de un gol de Rubén Pardo instantes después de la reanudación del partido, concretamente en el minuto 50. De nuevo marcó el As Pontes, que aumentó distancias estableciendo el 4-0 con un tanto de Miraz en el minuto 66, terminando de esta manera el partido con el marcador de 4-0.

Fue un partido con varios movimientos en los banquillos. El Estudiantil dio entrada a Tino, Eduardo Otero, Sebas y Freiria por Akisko, Amos, Moreira y Jacobo y por parte del As Pontes se sustituyó a Miraz, Alex Del Rio, Leonardo y Breijo por Rodriguez, Oscar Martinez, Rubén Pardo y Mitogo.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores, tres para los locales y dos para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Adrián, Oscar Martinez y Seoane y por parte de los visitantes para Jacobo y Oli.

Con esta victoria, el As Pontes logra ascender hasta los ocho puntos y se queda en plaza de acceso a la próxima fase del torneo, mientras que el Estudiantil se mantiene con dos puntos, en lugar de playoff de descenso de categoría.

En la siguiente jornada de la competición el As Pontes jugará contra el Fisterra a domicilio, mientras que el Estudiantil Vista Alegre se enfrentará en su feudo contra el Bergantiños.