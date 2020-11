Una pelota de Carlos Moyá, el objeto con el que Maradona pidió matrimonio a Verónica Ojeda

Diego Armando Maradona mantuvo una relación conflictiva, muchas veces abusiva, con las mujeres. De todas las que le rodearon, una de las últimas fue Verónica Ojeda, con quien tuvo un hijo que ahora tiene 7 años.

La relación entre ambos comenzó en 2005, y durante un tiempo fueron inseparables. Como recuerda 'Semana', en su matrimonio influyó un inesperado protagonista: Carlos Moyá.

Ocurrió en 2008. Maradona y Ojeda estaban en Marbella viendo un torneo de tenis entre España y Argentina, cuando el 'Pibe de Oro' decidió que quería casarse con ella. Y lo hizo de una manera muy especial, como le contó en su momento la hoy tertuliana televisiva a revista del corazón. "Fíjate si me quiere que me ha pedido que me case con él regalándome esta pelota de tenis, con la que ha ganado el torneo mi ídolo Carlos Moyá", relató.

El matrimonio no llegó a alargarse mucho. Cuatro años después de esta curiosa petición de mano, Maradona y Ojeda se separaron, cuando ella ya estaba embarazada de Diego Fernando, el hijo pequeño del '10'. Por entonces, el exfutbolista ya había comenzado una relación con Rocío Oliva, la que ha sido su pareja oficial hasta los últimos días.